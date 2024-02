Speciale infrastrutture: “Nyt” documenta 8 anni di cyberattacchi di Pechino in Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I documenti rivelano come I-Soon abbia lavorato anche con l’Esercito popolare di liberazione e con la Polizia nazionale di Pechino. In alcuni casi l’azienda concentrava la propria attività su obiettivi all’estero, in altri si occupava della sorveglianza dei cittadini cinesi all’interno del Paese e fuori dai confini nazionali. “Le rivelazioni sottolineano il grado in cui la Cina ha ignorato, o aggirato, gli sforzi compiuti per oltre dieci anni dagli Stati Uniti e da altri Paesi per cercare di limitare le sue operazioni di pirateria informatica. E vengono pubblicate in un momento in cui, secondo funzionari Usa, il Paese non solo ha raddoppiato i propri sforzi, ma è anche passato dal mero spionaggio all’installazione di codici dannosi nelle infrastrutture cruciali negli Stati Uniti, probabilmente da utilizzare in caso di guerra a Taiwan”, scrive il “New York Times”, secondo cui l’utilizzo di aziende private da parte del governo cinese “è una tattica già messa in atto da Iran e Russia, che per anni si sono rivolte a entità non governative per colpire obiettivi commerciali e istituzionali”. (Was)