Speciale infrastrutture: Guardia costiera, da 30 anni insieme nei porti, a Roma convegno per celebrare riforma

- Si è tenuto stamani, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, il convegno celebrativo "1994-2024: 30 anni insieme nei porti", organizzato dal Comando generale delle Capitanerie di porto e Assoporti per celebrare i 30 anni dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con la quale furono istituite le Autorità portuali (oggi Autorità di sistema portuale) nei principali scali nazionali, e venne costituito il Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. L'incontro - riferisce una nota - si è sviluppato attraverso due panel tematici: il primo incentrato sull'istituzione delle Autorità Portuali, con la presenza del presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, e il secondo con la presenza del Comandante generale della Guardia costiera, ammiraglio Nicola Carlone, per raccontare il percorso che ha portato alla trasformazione dall'Ispettorato generale al Comando generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e che ha visto, nello stesso anno, l'istituzione del Centro di coordinamento del soccorso marittimo – Imrcc. In platea erano presenti numerose Autorità e diversi rappresentanti del cluster marittimo nonché i presidenti delle Autorità di sistema portuale e i Comandanti regionali delle 15 direzioni marittime della Guardia costiera. (Com)