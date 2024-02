Speciale infrastrutture: Bei Global, 11 milioni di euro per modernizzare sistema educativo Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale della Banca europea per gli investimenti per le attività fuori dell'Unione europea (Bei Global) ha firmato una sovvenzione da 11 milioni di euro per sostenere e modernizzare il sistema educativo del Montenegro. La somma consentirà a 13 strutture educative, tra cui asili nido, scuole primarie, scuole professionali e scuole secondarie, di essere ammodernate e attrezzate, secondo quanto comunicato dalla stessa banca. Le infrastrutture rinnovate miglioreranno le condizioni di apprendimento e la qualità dell'insegnamento, promuovendo al contempo la trasformazione digitale, lo sviluppo delle competenze e il passaggio a un'economia basata sulla conoscenza, e consentiranno al Paese di aumentare la propria capacità scolastica creando quasi 1.700 nuovi posti per gli alunni e 530 posti di lavoro a tempo pieno per gli insegnanti. (Seb)