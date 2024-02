© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso i cantieri non potranno essere attivi tra l'otto dicembre del 2024 e la fine del 2025, quando si svolgerà l'Anno Santo, quindi i lavori pure se fossero avviati nei prossimi mesi dovranno essere interrotti e ripresi nel 2026. Per questi motivi la fonte di finanziamento dell'opera è stata spostata dal Pnrr alle risorse del trasporto rapido di massa del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. (Rer)