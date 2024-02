Italia-India: Terzi, ulteriore e netta conferma degli eccellenti rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della missione in India per incontri parlamentari e con autorità governative il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata (Fratelli d'Italia) ha partecipato al colloquio annuale Raisina Dialogue a Nuova Delhi. Costanti i forti apprezzamenti per la partecipazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'edizione del Raisina Dialogue dello scorso anno e alla visione da lei espressa circa il salto di qualità da un lato nei rapporti bilaterali con la firma del partenariato strategico con il primo ministro Narendra Modi, dall'altro per la definizione di una linea strategica che collega il Mediterraneo allargato all'Indo-Pacifico e a tutte le regioni interessate alla stabilità e alla sicurezza di questo ampio spazio geopolitico. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa di Fratelli d'Italia al Senato. Sia nei gruppi di lavoro del Raisina Dialogue che nei numerosi incontri bilaterali, il senatore Terzi ha avuto conferma dell'unanime sostegno a un accresciuto rapporto dell'Italia e in articolare dell'apprezzamento per la decisione di aderire all'Alleanza globale per i biocarburanti e al Corridoio India-Medio Oriente-Europa. (segue) (Com)