Italia-India: Terzi, ulteriore e netta conferma degli eccellenti rapporti (2)

- Diversi autorevoli interlocutori hanno condiviso la crescita di importanza di tutti i settori contenuti nella dichiarazione congiunta del 2 marzo 2023 con specifico interesse a una delle priorità rappresentata dal tema dell'intelligenza artificiale che il presidente del Consiglio ha indicato riguardo alle attività della presidenza italiana del G7 e per la quale l'Unione europea ha già adottato uno specifico regolamento, AI Act, in fase applicativa. Terzi ha anche dichiarato alla stampa locale che Europa, Mediterraneo allargato e Indo-Pacifico possono contribuire a una visione più attuale della sicurezza regionale e globale nella quale il rispetto dei trattati, delle istituzioni multilaterali, dei diritti umani e dello Stato di diritto rappresentano pilastri condivisi sia da India che Italia. (Com)