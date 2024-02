Olimpiadi 2026: Zaia, spero e immagino che tempi per pista da bob saranno rispettati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero e immagino che i tempi per la costruzione della pista da bob di Cortina saranno rispettati". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a margine della conferenza stampa indetta dal Comitato olimpico internazionale (Cio) e il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 a conclusione del quinto meeting della Commissione di Coordinamento del Cio dove è stato annunciato che il piano b, in caso di non riuscita di costruzione della pista da bob, sarà l’estero. “Il cronoprogramma che è dato sapere da parte della società infrastrutture Simico dovrebbe rispettare la consegna del bob prima e per le Olimpiadi. Altrimenti sarebbe inutile tutta questa avventura”. “L’azienda è quotatissima, di riferimento a livello nazionale e internazionale, però spero e immagino che si rispettino i tempi. Il primo collaudo è marzo 2025” ha concluso Zaia. (Rev)