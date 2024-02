Armenia: esperto, Pashinyan segue politica ex leader georgiano Saakashvili in rapporti con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei rapporti con la Russia il premier armeno Nikol Pashinyan segue il percorso dell'ex presidente georgiano Mikhail Saakashvili. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l’esperto armeno Tigran Kocharyan. "L'obiettivo generale è stato fissato per Pashinyan nel 2018 dall’ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, John Bolton. Secondo il suo piano, l'Armenia avrebbe dovuto azzerare l'influenza russa nella regione", ha detto l'esperto. "Visto che è stato molto difficile farlo immediatamente, e anche per non ripetere gli errori di Saakashvili, sono passati a un'opzione di lenta rottura delle relazioni con la Russia", ha proseguito Kocharyan. Secondo lui, da novembre 2020 il processo si è accelerato, e "la retorica antirussa ha iniziato a intensificarsi attraverso canali ufficiali e non ufficiali". Inoltre, l'Armenia ha iniziato a prendere alcune misure riguardanti la Csto. "Per quanto riguarda l'Unione economica eurasiatica, l'Armenia non sta ancora intraprendendo questi passi, perché perderà enormi profitti, ma per quanto riguarda la Csto lo sta già facendo ", ha osservato l’esperto consultato da “Ria Novosti”. "L'Armenia si rifiuta di prendere parte alle attività della Csto, non invia i suoi rappresentanti, rifiuta che l'organizzazione svolga attività sul territorio nazionale e vi collochi una missione di osservazione", ha continuato. Secondo Kocharyan, "molto probabilmente verrà sollevata la questione del ritiro delle guardie di frontiera russe dall’aeroporto Zvartnots di Erevan. Questo è un altro passo ostile. Quindi verrà sollevata la questione delle guardie di frontiera russe che si trovano sul confine armeno-turco e l'ultimo passo, mi sembra, sarà il ritiro della base militare russa dal territorio dell'Armenia". (Rum)