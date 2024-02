Camera: martedì convegno su "Pniec: un piano per l'azione" con Pichetto e Costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 27 febbraio, alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno "Pniec: un piano per l'azione - Decarbonizzazione, sviluppo, innovazione, lavoro". Saluti in apertura e conclusioni del vicepresidente della Camera, Sergio Costa. Intervengono il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e i deputati Chiara Braga, Mauro Rotelli, Enrico Cappelletti. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)