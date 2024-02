Carburanti: Fegica-Figisc, avevamo ragione, braccio di ferro di Urso non ha pagato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "E' - insistono Fegica e Figisc - una vittoria di ogni singolo Gestore - soprattutto quelli che hanno subito l’onta della vessazione o le multe per 15 minuti di ritardo - che, attraverso le Organizzazioni di rappresentanza - Fegica e Figisc - hanno creduto che ottenere ragione fosse possibile (e non improponibile). Ora il governo e, soprattutto, il ministro Urso (e il suo Ufficio legislativo) devono prendere atto della nuova realtà disegnata dal provvedimento del Consiglio di Stato e procedere di conseguenza. Magari affrontando dialetticamente e senza forzature, con le rappresentanze di categoria i temi che più volte sono stati posti alla loro attenzione. La vicenda - conclude la nota - dimostra che ingaggiare un 'braccio di ferro' con la categoria non determina il risultato atteso. Noi, siamo, come sempre pronti al confronto ma senza l’imposizione di diktat". (Com)