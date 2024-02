Serbia: studente di una scuola a Belgrado trovato con un coltello, nessun ferito né minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamane l'ufficiale di polizia scolastica della scuola primaria di Belgrado, Vladislav Ribnikar, è stato informato che uno studente di terza media aveva un coltello nello zaino. Lo studente è stato immediatamente individuato e accompagnato nell'ufficio del preside, dove ha spiegato che il coltello non era suo. Lo ha comunicato il ministero dell'Interno, specificando che nessuno è rimasto ferito, né lo studente ha fatto minacce. I media serbi riferiscono che le lezioni sono state sospese e che gli alunni sono stati rimandati a casa. Il ministero ha riferito anche che la presenza dell'ufficiale di polizia scolastica e la collaborazione con gli studenti e il personale "sono fondamentali per prevenire possibili incidenti e tutelare la sicurezza degli studenti". La scuola primaria Ribnikar è stata teatro della sparatoria avvenuta a inizio maggio 2023, in cui sono morte dieci persone. Intanto, nelle scuole del Paese da ieri è in vigore un nuovo regolamento per la prevenzione e soppressione della violenza. Il documento prevede la formazione di squadre per le situazioni di crisi e la sospensione degli studenti violenti e dà ai genitori la possibilità di valutare gli insegnanti. Sulla questione è intervenuto anche il presidente Aleksandar Vucic, che ha chiesto al governo e a tutte le istituzioni educative di "riflettere ancora una volta" sulla decisione che i genitori possano valutare l'operato degli insegnanti. "Abbiamo bisogno di insegnanti completamente liberi, queste persone sanno meglio di tutti noi altri genitori come lavorare con i bambini", ha affermato Vucic in un videomessaggio su Instagram. (Seb)