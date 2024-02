Riforme: Casellati, grande assente è Pd, richiesta altro tempo è solo ostruzionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dicono che la Costituzione la dobbiamo scrivere tutti assieme, perché si tratta della regina delle norme, ma il grande assente di questa riforma è l'opposizione” e in particolare “mi meraviglia il Partito Democratico, che passa per essere sempre un partito riformista”. A dirlo è stato il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo in occasione della sessione invernale del “Forum in Masseria” organizzato alle terme di Saturnia. “Se in commissione abbiamo 2.800 fra emendamenti e subemendamenti, questo la dice lunga sulla non volontà di voler collaborare”, ha aggiunto il ministro sottolineando come dalle opposizioni arrivi “la richiesta di altro tempo” ma questo “è solo ostruzionismo”. (Rin)