Algeria: segretaria Partito lavoratori Hanoune non si candiderà a elezioni presidenziali

- La segretaria generale del Partito dei lavoratori (Pl), Louisa Hanoune, ha detto che non si candiderà alle elezioni presidenziali in Algeria, spiegando che tale decisione sarebbe “prematura”. In un'intervista al sito d’informazione algerino "Sabq Press", Hanoune ha spiegato che tale scelta è stata discussa con gli organi direttivi del partito e non è una presa di posizione individuale. "Rappresento un partito politico antico e autentico, che ha i suoi organi direttivi, i suoi statuti, i suoi regolamenti interni e le sue tradizioni di cui teniamo conto", ha spiegato la segretaria del Pl, sottolineando che "la questione non è semplice o secondaria", ma "è molto importante vista la posta in gioco, perché queste elezioni devono svolgersi nei tempi previsti dalla legge". "Sulle elezioni pesano gli sviluppi del contesto internazionale", ha poi osservato Hanoune. "Questo è un anno cruciale", ha aggiunto, evidenziando che dopo la guerra in Ucraina il contesto di sicurezza mondiale è cambiato. La segretaria generale del Pl ha sottolineato inoltre la necessità di soddisfare tutte le condizioni politiche e sociali prima di partecipare alle elezioni presidenziali, affinché ci sia un clima di serenità e di partecipazione al dibattito. (Ala)