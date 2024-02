Ambiente: da domani stop a misure antismog in province di Milano, Brescia e Monza Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione delle medie provinciali di PM10 registrate nella giornata di ieri e delle previsioni meteorologiche favorevoli alla dispersione previste per i prossimi giorni, da domani, sabato 24 febbraio, saranno disattivate le misure temporanee per la qualità dell'aria nelle province di Milano, Brescia e Monza Brianza. Rimarranno attive le misure temporanee di primo livello nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. (Com)