Russia: Richetti (Az), depositata mozione sfiducia Salvini

- "Abbiamo depositato la mozione di sfiducia al ministro Salvini. Il punto è molto semplice, non serve gridare vergogna o fare polemica: lui dimostra che quell'accordo è stato rescisso formalmente e non esiste più e la mozione viene ritirata. Se quell'accordo con il partito di Putin è ancora in vigore la cosa non è solo gravissima, ma lo rende incompatibile con la permanenza al Governo". Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, riferendosi al patto tra la Lega e il partito Russia Unita nel 2017. (Rin)