Francia: Ue, aperta inchiesta su aiuti a Corsica Lines e La Meridionale

- La Commissione europea ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sugli aiuti di Stato che la Francia avrebbe accordato alle due società di traghetti per collegare la Corsica: La Meridionale e Corsica Linea. L'indagine dovrà stabilire se i finanziamenti previsti per il periodo compreso tra il 2023 e il 2030 "sono conformi alle regole dell'Ue in materia di aiuti di Stato", si legge in un comunicato. "L'apertura di un'inchiesta dà la possibilità alla Francia e alle altre parti interessate la possibilità di presentare i loro commenti e non pregiudica il suo esito", spiega la Commissione. (Frp)