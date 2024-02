Agroalimentare: Regione Lombardia e i suoi vini all'evento "Tre bicchieri 2024" a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia e i suoi vini saranno protagonisti dell'evento "Tre bicchieri 2024" che si terrà oggi a New York presso il Metropolitan Pavillon. Presente l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. "Un'occasione importante e prestigiosa per il nostro sistema vino - commenta Beduschi - e un'opportunità da cogliere per farsi conoscere sempre più e meglio dal più importante mercato mondiale, nell'ottica di ampliare il business incontrando non solo i tanti appassionati, ma un pubblico selezionato di professionisti". L'evento, organizzato da Gambero Rosso, vedrà come special guest la Regione Lombardia, al centro di una master class tenuta da esperti che racconteranno i territori lombardi, le loro tradizioni vinicole e le produzioni uniche, offrendo anche la possibilità di degustare i vini selezionati. (segue) (Com)