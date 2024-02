Agroalimentare: Regione Lombardia e i suoi vini all'evento "Tre bicchieri 2024" a New York (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla partecipazione diretta delle cantine premiate con i tre bicchieri, saranno inoltre presenti a New York i consorzi di tutela dei vini di Valtellina, Oltrepò Pavese, Lugana e Valtenesi, per garantire una ancora più ampia partecipazione delle eccellenze vinicole della Lombardia. Nel corso della serata, a cui sarà presente anche il Console Generale d'Italia Fabrizio Di Michele, l'assessore Beduschi consegnerà anche il premio del Gambero Rosso al miglior ristorante italiano della città di New York. "La presenza di giornalisti, addetti ai lavori e ristoratori durante l'evento - prosegue Alessandro Beduschi - offre un'importante vetrina per le cantine lombarde e i consorzi di tutela, per promuovere le molte sfumature dei nostri vini: dalle bollicine di Franciacorta ai rossi di Valtellina e Oltrepò, dal Valtenesi Chiaretto fino ai bianchi del Lugana. "La Lombardia - conclude l'assessore Beduschi - è un territorio ricco di tradizioni vinicole e di eccellenze enologiche che riflettono l'amore e l'impegno dei nostri produttori. Siamo davvero fieri di presentare a un pubblico internazionale la diversità e la qualità dei nostri vini, che sono certo troveranno sempre più estimatori anche in questo contesto di caratura mondiale". (Com)