Trasporti: assessore Roma, su Metro D accordo con Bei per reperire fondi

- Per reperire i 7,2 miliardi di euro necessari a realizzare la Metro D di Roma e i prolungamenti delle linee B e A "abbiamo firmato con l’area advisory della Banca europea per gli investimenti (Bei, ndr), un protocollo d’intesa per una consulenza gratuita sul mix migliore di quote fra gli investitori pubblici, quindi Stato, Comune e la stessa Bei, e il privato con un operazione di project financing". Lo ha detto l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè, intervistato dal giornale online "Radiocolonna.it". "Contiamo di ricevere la consulenza della Bei entro giugno e successivamente dialogheremo con il governo", ha aggiunto. (Rer)