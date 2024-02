Turismo: Santanchè, promuoviamo marchio Italia, Regioni non più divise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi non andiamo più alle fiere internazionali del turismo con le Regioni divise ma andiamo con il cappello ‘Italia’. Poi, all'interno del cappello Italia, della casa Italia, dello spazio Italia, ci sono le varie specificità delle Regioni”. A dirlo è stato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo in occasione della sessione invernale del “Forum in Masseria” organizzato alle terme di Saturnia. “Oggi - ha aggiunto - parlare di turismo è profondamente sbagliato perché si deve parlare di turismi” e soprattutto “non si deve avere un complesso”. (Rin)