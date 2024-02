Cipro: Christodoulides incontrerà inviata Onu prossimo 11 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota, Nikos Christodoulides, ha annunciato che il prossimo 11 marzo incontrerà l’inviata personale del segretario generale delle Nazioni Unite per Cipro, Maria Angela Holguin Cuellar, a Nicosia. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini” secondo cui Christodoulides ha affermato che l’obiettivo principale dell’incontro è quello di “riprendere i colloqui da dove sono stati interrotti”. L’isola, infatti, è divisa dal 1974 e finora i colloqui condotti dalle Nazioni Unite non hanno portato alla risoluzione della questione cipriota, in merito ai rapporti con la Turchia. (Gra)