Fvg: assessore Sport, bando da 200 mila euro per manutenzione impianti

- Duecento mila euro a disposizione delle associazioni dilettantistiche per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi regionali. È quanto prevede il bando approvato oggi dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. “Una misura importante – secondo l’assessore allo Sport e vicepresidente di Regione, Mario Anzil - affinché gli atleti della nostra regione possano fruire di strutture accoglienti, efficienti e conformi agli standard di sicurezza”. Potranno beneficiare dei contributi, fino al 100 per cento della spesa compresa tra i 40 mila e i 100 mila euro, le associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal Coni o dal Comitato internazionale paralimpico per interventi su impianti sportivi in Friuli Venezia Giulia, di proprietà di soggetti privati non aventi finalità di lucro e che siano diversi dalle associazioni o società medesime. Sono finanziabili lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di impianti sportivi rivolti a una singola pratica sportiva, o di un solo impianto rivolto a una singola disciplina all'interno di una struttura polisportiva. (Frt)