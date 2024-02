Speciale difesa: Leonardo, Mariani a "Nova", dal Leopard al Gcap lavoriamo "a tutto campo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Leopard al Global air combat program (Gcap), passando per la cyber sicurezza: Leonardo c’è e opera “a tutto campo” nei vari comparti della difesa e della sicurezza. Lo ha affermato Lorenzo Mariani, condirettore generale di Leonardo, intervistato da “Agenzia Nova” a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza che si è svolta lo scorso fine settimana. “Il ruolo di Leonardo e dell'Italia nei futuri scenari terrestri europei è confermato dai programmi di rinnovamento ed ampliamento della componente pesante dell'Esercito italiano che includono l'ammodernamento dell'Ariete, la sostituzione del Dardo attraverso il programma Aics (Armored Infantry Combat System) e l'acquisizione del carro Leopard (nelle versioni combattente e speciali) per il rafforzamento della componente Main Battle Tank delle forze terrestri”, ha affermato Mariani. Un ruolo, quello di Leonardo, che assume ancora maggior rilievo dopo che la Commissione difesa della Camera dei deputati ha dato il via libera all’acquisto dei carri armati tedeschi Leopard 2A8, un’operazione dal costo complessivo stimato intorno agli 8,2 miliardi di euro. La documentazione approvata dalla commissione prevede la realizzazione di 132 Leopard 2A8, la nuova versione del carro armato pesante tedesco, a cui se ne aggiungeranno altri 140 con altre specifiche, come i carri di recupero o i getta ponte. Accanto alla produzione dei nuovi mezzi, intanto saranno rimessi a nuovo 125 carri armati Ariete. “In ognuno di questi programmi, il cui valore a vita intera è di diversi miliardi di euro – spiega Mariani – Leonardo avrà un ruolo centrale, sia nella componente veicolare – dove collabora con Iveco attraverso il consorzio Cio – sia in quella relativa alla torretta, all'armamento ed all'elettronica di missione dei veicoli. La seconda circostanza è costituita dalle due Letter Of Intent che Leonardo ha siglato con Knds, che pongono le basi per una collaborazione secondo i principi di cui sopra, avviando anche la valutazione di una possibile convergenza strutturale fra le aziende”. (Res)