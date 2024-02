Speciale difesa: Somalia, presidente Mohamud firma accordo di difesa con la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, ha firmato l'accordo di cooperazione economica e di difesa con la Turchia, siglato lo scorso 8 febbraio e ratificato dal parlamento di Mogadiscio. "Questo storico accordo, approvato dalla Camera del popolo del nostro Parlamento federale, segna un nuovo capitolo nel viaggio della nostra nazione verso un futuro sicuro e prospero", ha affermato Mohamud in una nota diffusa dalla presidenza. "L’accordo incarna un impegno condiviso nella lotta a tutte le forme di attività illegali e ci consentirà di costruire una forza navale capace, essenziale per la nostra sicurezza marittima. Il patto rafforzerà inoltre la nostra economia blu, svilupperà settori economici cruciali e creerà opportunità per la nostra popolazione e la regione. Siamo profondamente grati alla fraterna Repubblica di Turchia per il suo costante e tempestivo sostegno e impegno per la pace, la stabilità e la prosperità nella regione", conclude la dichiarazione. (Res)