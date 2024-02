Speciale difesa: Russia, ambasciatore francese a Roma, Mosca è isolata ma agisce in modo sempre più aggressivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è isolata ma sta agendo in modo più aggressivo, attraverso azioni di destabilizzazione che partono dalla disinformazione. Lo ha detto l’ambasciatore di Francia a Roma, Martin Briens, in un briefing con i giornalisti dedicato all’Ucraina, all’approssimarsi del secondo anniversario dell’invasione russa. Per quanto riguarda la situazione sul campo, si può dire che “il fronte è sostanzialmente stabile”. L’obiettivo iniziale russo era di una guerra lampo ma sono passati già due anni e non solo l’aggressione russa è “un fallimento operativo e strategico” ma “l’Ucraina ha dimostrato straordinaria capacità di resistenza e adattamento”, ha spiegato l’ambasciatore. Ciò che preoccupa ora è quello che il presidente francese Emmanuel Macron ha chiamato “un cambiamento di posizione della Russia verso i nostri Paesi”. Mosca “agisce in modo molto più aggressivo, ha accresciuto le azioni di destabilizzazione a partire dalla disinformazione, moltiplicata e intensificata”, ha affermato Briens. Oltre alla disinformazione, l’ambasciatore ha menzionato “la moltiplicazione dei cyberattacchi” e, inoltre, le iniziative russe nello spazio. “Il ministro della Difesa francese questa settimana ha riferito di interferenze russe contro le nostre Forze armate negli spazi aereo e marittimo. Mosca ha inoltre aumentato il numero di aree di confronto e destabilizzazione in Africa e Medio Oriente”, ha dichiarato Briens. “Questo cambiamento richiede una sveglia collettiva” anche in vista delle prossime scadenze elettorali – ha sottolineato l’ambasciatore francese – perché offriranno a Mosca una nuova “opportunità per provare a dividerci”. (Res)