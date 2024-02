Speciale difesa: Ucraina, Danimarca annuncia nuovo pacchetto di aiuti militari da 228 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Danimarca ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina, il 15mo in ordine di tempo, per un valore di circa 1,7 miliardi di corone (228 milioni di euro). Nel pacchetto sono inclusi sistemi di difesa aerea, tra cui radar, equipaggiamento per droni e per lo sminamento, oltre ad almeno 15 mila proiettili di artiglieria. Il dicastero della Difesa danese ha assicurato che questi ultimi saranno consegnati entro pochi mesi. (Sts)