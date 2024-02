Ue: Revoltella (Bei) a “Nova”, accelerare il cambiamento per vincere le sfide del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppo del digitale, un mercato dei capitali integrato e investimenti nella ricerca: sono questi gli ingredienti indispensabili per una trasformazione economica che ci permetta di vincere le sfide “che sicuramente avremo davanti”. L’analisi è di Debora Revoltella, direttrice del Dipartimento economico della Banca europea per gli investimenti (Bei), che con la sua squadra ha realizzato il Rapporto annuale sugli investimenti in Europa. Il documento è stato presentato al Forum del Gruppo Bei che si è tenuto il 7 e 8 febbraio a Lussemburgo. L’evento ha riunito decisori politici, dirigenti di imprese, esperti scientifici e rappresentanti della società civile. “Avere questo momento di dialogo con i nostri interlocutori ci consente di capire meglio come e dove operare, come contribuire con un maggiore valore aggiunto”, osserva Revoltella a proposito del Forum in un’intervista ad “Agenzia Nova”. Proprio questo incontro, secondo l’economista, ha fatto emergere l’importanza del sostegno agli investimenti, di un’attenzione costante alla loro attuazione e dell’uso di strumenti “catalitici”, ovvero capaci di attirare a loro volta altri investimenti in un circolo virtuoso fondamentale per la crescita. (segue) (Res)