Ue: Revoltella (Bei) a “Nova”, accelerare il cambiamento per vincere le sfide del futuro (2)

- Il rapporto traccia un profilo che segue i contorni degli eventi che negli ultimi anni, nel bene o nel male, hanno maggiormente influito sul contesto internazionale. Fra tutti, naturalmente, emergono la pandemia di Covid-19 e la crisi energetica, che si è intrecciata a doppio filo con la guerra in Ucraina. “In realtà, rispetto a crisi del passato, gli investimenti hanno tenuto molto bene, e questo è stato possibile grazie ad una risposta composta da un insieme di politiche economiche, messe a punto a livello nazionale ed europeo”, precisa Revoltella ricordando i numerosi strumenti messi a disposizione da Bruxelles, a partire dal Recovery and Resilience Facility (Rrf). La ricetta di fondo, secondo la capo economista della Bei, è essere consapevoli della “necessità di un continuo cambiamento”, persino di “una sua accelerazione”. I fattori in gioco richiedono una trasformazione dell’economia “e gli investimenti sono funzionali a questo”, ma esistono delle priorità, ricorda Revoltella, senza le quali sarebbe difficile fare la differenza contro le sfide attuali. (segue) (Res)