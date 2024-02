Ue: Revoltella (Bei) a “Nova”, accelerare il cambiamento per vincere le sfide del futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La prima riguarda gli investimenti pubblici: nel rapporto mettiamo l’accento sulla necessità di una semplificazione della regolamentazione e di una maggiore capacità di attuazione dei grandi progetti”, precisa la direttrice del Dipartimento economico. “Sottolineiamo anche l’importanza di quella che chiamiamo complementarità tra investimento pubblico e privato, e tracciamo una serie di esempi che evidenziano come l’investimento privato, senza una struttura adeguata alle spalle, non possa dare i benefici attesi. Un esempio è quello dell’investimento nella rete elettrica”, dice ancora la capo economista Bei. Un altro esempio può essere individuato nella digitalizzazione: la capacità delle imprese di investire in questo comparto è senz’altro “condizionata dalla rete digitale presente”. Una seconda priorità evidenziata dal rapporto è il sostegno all’innovazione, “soprattutto per quanto riguarda le due fasi di crescita delle imprese del settore: la prima è legata alle start-up, mentre la seconda riguarda lo scale-up dell’imprese”. (segue) (Res)