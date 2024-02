Ue: Revoltella (Bei) a “Nova”, accelerare il cambiamento per vincere le sfide del futuro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’ultima è una fase particolarmente complessa, condizionata da uno scarso sviluppo, a oggi, di un mercato dei capitali integrato a livello europeo. “Il ritardo nel suo sviluppo crea una lacuna in termini di finanziamento per le imprese che si trovano in fase di crescita”, osserva Revoltella. La distanza rischia inoltre di farsi più ampia nei confronti di imprese extra europee, a causa delle numerose fasi attraverso cui deve passare un finanziamento prima di arrivare all’azienda che cresce in Ue. Per colmare questa carenza, il Gruppo Bei ha ideato uno strumento ad hoc, denominato European Tech Champions Initiative (Etci), a cui hanno aderito cinque Paesi, tra cui l’Italia. Nato nel febbraio 2023, lo strumento rappresenta un “fondo di fondi” che mette in comune le risorse pubbliche degli Stati e le investe in fondi di venture capital, che a loro volta investono in imprese altamente innovative che si trovano nella fase di scale-up, puntando in particolare su aziende che cercano di raccogliere importi superiori ai 50 milioni di euro. Gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei), la controllata della Bei specializzata in finanziamenti di rischio a favore delle piccole e medie imprese, Etci mette a disposizione un totale di 3,75 miliardi di euro e prevede di ingrandirsi ulteriormente. (segue) (Res)