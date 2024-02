Ue: Revoltella (Bei) a “Nova”, accelerare il cambiamento per vincere le sfide del futuro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ molto difficile ‘orchestrare’ un’operazione come quella dell’integrazione del mercato dei capitali. La mia ricetta potrebbe essere quella di andare ‘di pari passo’ nei tentativi di rendere i mercati dei capitali più sviluppati a livello nazionale e a livello europeo. Le due cose vanno fatte insieme”, sottolinea Revoltella. L’Italia, Paese partecipante all’iniziativa Etci, sta facendo secondo la capo economista “esattamente una delle cose da fare”, ovvero una partnership con più Paesi, sfruttando l’esperienza del Gruppo Bei e “facendo rete”. Anche perché lo sviluppo delle imprese italiane vede le stesse direttrici evidenziate per le altre realtà europee, pur presentando, come in ogni Stato, le proprie peculiarità. Guardando più da vicino, “le imprese italiane alla fine dei conti hanno investito di meno nelle politiche di efficientamento energetico”, dice Revoltella. Secondo i dati Bei, infatti, solo il 39 per cento delle aziende in Italia ha investito nel 2023 in misure per migliorare l’efficienza energetica, contro una media Ue del 59 per cento. Lo stesso istituto europeo, per dare una maggiore spinta propulsiva, ha aumentato i finanziamenti a favore della transizione ecologica nel nostro Paese, passando dai 38 miliardi del 2022 ai 49 del 2023. (segue) (Res)