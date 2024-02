Ue: Revoltella (Bei) a “Nova”, accelerare il cambiamento per vincere le sfide del futuro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vediamo che le imprese che stanno decarbonizzando più velocemente sono anche quelle che investono e innovano di più, e che hanno un ritorno maggiore da questo investimento. Il cambiamento climatico è un processo che non possiamo arrestare”, osserva la capo economista. Nel digitale, l’Italia ha fatto invece dei passi in avanti significativi. Anche in questo caso, la Bei è stata di supporto, quasi raddoppiando in Italia i finanziamenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione rispetto ai volumi registrati nel 2022, raggiungendo una cifra complessiva di 2,3 miliardi di euro. “In Italia abbiamo visto, dalla pandemia in poi, un’accelerazione degli investimenti nella digitalizzazione, ma non nella parte di ricerca e sviluppo”, ricorda Revoltella. Proprio il campo della ricerca resta “meno contabilizzato, almeno come attività,” per quanto riguarda le imprese. “Questo è uno dei fattori che in Italia, a mio avviso, deve essere oggetto di attenzione, insieme all’investimento nella formazione”, prosegue l’economista. Guardando il percorso fatto dal nostro Paese da un’angolazione più ampia, si può notare, spiega Revoltella, “che dal Duemila a oggi gli investimenti sono cresciuti meno della media europea”, con un rapporto in percentuale di 113 a 127. (segue) (Res)