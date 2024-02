Ue: Revoltella (Bei) a “Nova”, accelerare il cambiamento per vincere le sfide del futuro (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se invece guardiamo agli ultimi 4 anni e prendiamo il livello pre-pandemia come confronto, vediamo che gli investimenti italiani sono molto forti rispetto alla media europea, con un 115 per cento contro 105. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è stato un grande effetto, dato anche dalla risposta della politica economica al sostegno fornito dal Recovery and Resilience Facility”, osserva Revoltella. Una parte importante di questi finanziamenti è stata convogliata nel settore delle strumentazioni legate all’Industria 4.0 e dunque alle nuove tecnologie produttive. “Sicuramente i fondi messi a disposizione (da parte europea) negli ultimi anni hanno avuto un effetto positivo. Si tratta di un momento particolare, di una risposta alla crisi a livello europeo che ha reso disponibili fondi molto importanti e l’Italia li ha utilizzati bene per sostenere la trasformazione delle imprese. Il punto di maggiore attenzione in futuro, per tutta l’Europa e non solo per l’Italia, sarà quello di passare ad un supporto molto più delineato negli obiettivi e con capacità sempre più ‘catalitica’, per cercare quella leva che sia in grado di garantire una continuità nel tempo”, sottolinea l’economista. Le opportunità date dal sostegno europeo di oggi, dunque, dovranno essere sviluppate per tracciare un nuovo percorso capace di resistere agli urti e produrre risultati a lungo termine. “Rifiutare la trasformazione non è mai una politica positiva per le imprese. Accettare la trasformazione, andare avanti perseguendola è la formula, la ricetta per il futuro. Per superare gli ostacoli che sicuramente avremo davanti”, conclude Revoltella. (Res)