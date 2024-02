Casa: Trombetti-Benigni (Pd), cercare soluzioni a emergenza a Roma vuol dire parlare con tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come è stato "ampiamente illustrato non più tardi di lunedì 19 febbraio nel corso del convegno 'Dis-uguaglianze', presso il Vicariato, a 50 anni dallo storico incontro sui 'mali di Roma', secondo l'Istat nella Capitale vivono 23.000 persone senza casa, 4.000 sono gli occupanti e ci sono mille famiglie a cui il Comune paga l'affitto, e non è finita, diverse migliaia sono quelle che rischiano di trovarsi in mezzo alla strada per morosità incolpevole". Lo scrivono in una nota Yuri Trombetti, presidente della commissione Patrimonio e Politiche abitative del Campidoglio e Giorgio Benigni, presidente della Commissione Politiche sociali del primo Municipio in risposta a una dichiarazione di Virginia Raggi. Colpisce che invece di parlare di problemi e soluzioni per la città di Roma, Virginia Raggi spenda il proprio tempo a sindacare sull'ordine del giorno e gli invitati di una commissione municipale che peraltro era già stata sconvocata in mattinata. Evidentemente l'accecamento ideologico anti Pd genera pressapochismo. Rispetto a chi si straccia le vesti noi preferiamo rimboccarci le maniche. Le nostre Commissioni sono in prima linea sul fronte del contrasto all'emergenza abitativa e continueranno a invitare chi ha qualcosa da dire", concludono Trombetti e Benigni. (Com)