Milano: vuole sposare la ragazza e le invia 100 mila messaggi, espulso un egiziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato a Milano ha eseguito un provvedimento di espulsione emesso dal Ministro dell’Interno, per motivi di ordine pubblico, nei confronti di un cittadino egiziano di 35 anni irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, al quale precedentemente era stato rigettato il permesso di soggiorno per pericolosità sociale, è stato condannato ad una reclusione di 3 anni per il reato di atti persecutori commesso nei confronti di una ragazza italiana che avrebbe scelto quale futura sposa nonostante non avesse avuto con lei nessuna relazione sentimentale. Prima della condanna, il 35enne ha violato numerose volte il provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria. (segue) (Com)