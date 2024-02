Milano: vuole sposare la ragazza e le invia 100 mila messaggi, espulso un egiziano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condotta di quest’ultimo, protratta per molti anni e particolarmente aggressiva, ha avuto inizio nel 2017: lo stesso, infatti, oltre a telefonare in modo continuativo e ad inviare più di 100 mila messaggi alla ragazza e alla sua famiglia, si è presentato spesso nei luoghi frequentati dalla ragazza, l’ha inseguita sbarrandogli anche il passo, si è introdotto nel suo palazzo andando a bloccare la porta dell’ascensore, affinché potesse, a tutti i costi, “sistemare la situazione” e celebrare il matrimonio.Le condotte vessatorie del cittadino egiziano hanno avuto come destinatari non soltanto la ragazza, ma anche la sua famiglia, i condomini ed in generale le persone che di volta in volta si sono frapposte, nella sua mente, al raggiungimento dei suoi obiettivi; inoltre, nel corso degli anni non ha mostrato alcuna forma di resipiscenza per il comportamento posto in essere e ciò è stato determinante per il giudizio di pericolosità che ha portato all’adozione del provvedimento del Ministro (Com)