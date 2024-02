Sri Lanka-Usa: ministro Esteri Sabry discute di cooperazione con vicesegretario di Stato Verma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Richard Verma, ha effettuato una visita a Colombo ieri e oggi (22-23 febbraio), dove ha avuto approfondite discussioni sul rafforzamento della cooperazione bilaterale col ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Ali Sabry, ed è stato ricevuto dal presidente Ranil Wickremesinghe. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri del Paese insulare. Sabry, si legge nella nota, ha ringraziato Washington per l’assistenza umanitaria e per l’assistenza allo sviluppo, in particolare per i 553 milioni di dollari recentemente erogati dall’agenzia governativa U.S. International Development Finance Corporation (Dfc). Inoltre, ha illustrato le priorità dello Sri Lanka nella presidenza di turno dell’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano (Iora) focalizzata sull’economia blu e la sicurezza marittima. Verma ha osservato progressi nella ripresa economica dello Sri Lanka e ha assicurato la continuità del sostegno statunitense. (segue) (Inn)