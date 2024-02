Sri Lanka-Usa: ministro Esteri Sabry discute di cooperazione con vicesegretario di Stato Verma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa è giunto dalle Maldive, dove ieri ha incontrato il ministro degli Esteri Moosa Zameer. Nell’incontro a Malé, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri maldiviano, sono stati affrontati vari temi, tra cui l’impegno per i principi democratici e lo stato di diritto, la prosperità economica, la difesa e la sicurezza. Le parti hanno discusso anche della semplificazione delle procedure di visto per facilitare gli scambi interpersonali e il turismo, nonché dell’azione in materia di cambiamento climatico e della cooperazione nelle sedi multilaterali. (Inn)