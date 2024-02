Istat: 86,4 per cento di regioni ha svolto online un servizio pubblico locale nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 l’86,4 per cento delle regioni e il 70,4 per cento dei comuni consente di svolgere online l’intero iter, dall’avvio alla conclusione, di almeno un servizio pubblico locale. Lo comunica l'Istat. È in forte aumento, dal 34,3 per cento del 2018 al 54,2 per cento, l’utilizzo di servizi di cloud computing da parte delle Pubbliche amministrazioni (Pa) locali. Sette amministrazioni locali su dieci non hanno una gestione codificata degli eventi di sicurezza Ict (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Il 74,0 per cento delle Pa locali accede a Internet tramite connessioni veloci (almeno 30 Mbps, Megabit per secondo), mentre raddoppia (35,8 per cento) rispetto al 2018 (17,4 per cento) la diffusione di quelle ultraveloci (almeno 100 Mbps). Il 5,1 per cento delle Pa locali (l’81,8 per cento delle eegioni ) ha investito in intelligenza artificiale o analisi dei big data o ha pianificato di farlo nel triennio 2022-2024.(Com)