Rai: Carotenuto (M5s), governo a reti unificate in vista elezioni Sardegna

23 luglio 2021

- "A pochi giorni dalle elezioni in Sardegna, in Rai il governo sta occupando ogni spazio possibile con ospitate più simili a comizi che a vere interviste. Ieri Bruno Vespa ha dato spazio a Giorgia Meloni in entrambe le sue trasmissioni, in una serata molto felice per gli ascolti grazie alla fiction 'Doc - Nelle tue mani' con Luca Argentero", afferma il capogruppo M5s in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto. "Matteo Salvini dal canto suo ha avuto spazio a 'Tg2 Post', così come Tajani lo scorso 20 febbraio. Insomma un governo a reti unificate in Rai con vista sulle elezioni in Sardegna. Un bel regalo per Giorgia Meloni e la sua maggioranza, alla faccia del pluralismo e dell'indipendenza del servizio pubblico", conclude(Rin)