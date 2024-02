Stellantis: De Palma (Fiom-Cgil), sindaco di Torino chieda produzione interna no sponsor auto prodotte all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era dovere del sindaco di Torino chiedere, visto che c’era un incontro, se diciamo così, oltre a sponsorizzare le auto che si fanno in altri paesi, se c’era un concretezza rispetto alla possibilità di investire su Mirafiori per la produzione sull’accordo che tra l’altro loro hanno già siglato con l’azienda cinese. Lo ha affermato il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma a margine dell’evento ‘L’industria non è finita’ in corso alla Cgil di Torino. “Andrebbe convocato un confronto a Palazzo Chigi per le missioni produttive. Noi possiamo discutere un giorno la cassa e il giorno dopo l’arrivo di una possibile auto cinese da produrre a Mirafiori. Noi abbiamo scioperato perché è necessario interrompere questa finta discussione: i nostri scioperi servono a portare questa discussione in un luogo reale, serio, concreto: lo dico anche rispetto al tavolo. Quello che voglio dire è che noi dobbiamo moltiplicare la produzione, gli occupati, non i tavoli: cioè la moltiplicazione dei tavoli aumenta soltanto le sedie ma non risolve i problemi produttivi ed industriali e occupazionali- ha continuato De Palma -. (segue) (Rpi)