Stellantis: De Palma (Fiom-Cgil), sindaco di Torino chieda produzione interna no sponsor auto prodotte all’estero (2)

- E poi c’è una domanda sull’auto cinese: questa discussione sull’eventuale produzione per l’Europa non può essere sostitutiva di altre produzioni perché, se no siamo come carri armati di Mussolini, li sposti e l’unica cosa che resta è la cassa integrazione. Io penso che una generazione sta uscendo dalla fabbrica, la fabbrica si sta rimpicciolendo: quand’è che c’è la svolta? La svolta è solo una: quando arrivano le macchine e i giovani. Io credo che il sindaco di Torino dovrebbe chiedere questo , condividendolo con il presidente della Regione e la presidente del Consiglio. Al posto di fare tavoli di parole, sarebbe indispensabile fare tavoli di concretezza. I sindaci che si sono alternati in questa città hanno svolto un ruolo. Ora, io con Chiamparino ho avuto anche discussioni, ma non è che presentava le auto che facevano in un altro paese del mondo perché erano a marchio Fiat. Il sindaco di Torino non può chiamare Elkann? Il sindaco deve mettersi in relazione con le organizzazioni sindacali , con la Regione e con la presenza della presidente del Consiglio per avere un unico tavolo, poi dopo lo decliniamo sul singoli, ma un unico tavolo in cui ci sia un elemento di garanzia rispetto ai livelli produttivi e occupazionali: questo è il punto. Perché se no inseguiamo le notizie, tra altro si arriva al punto che le notizie stanno sui giornali e non vengono discusse nei tavoli istituzionali, quando in passato succedeva il contrario. Ma c’è anche un fatto di dignità di rispetto del paese: cioè tu fai il sindaco della città di Torino. Ora non voglio fare una polemica, che l’ho fatta già l’altra volta e voglio evitarmela, però sto ad un elemento di senso: cioè noi siamo andati al tavolo per correttezza istituzionale, ma dopodiché il punto è la concretezza”, ha concluso De Palma. (Rpi)