Roma: Perissa-Roscani (Fd'I), rogo manichino Meloni al Tufello, atto vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a Roma, zona Montesacro, "si è svolto il consueto corteo per commemorare la morte di Valerio Verbano, militante della sinistra extraparlamentare barbaramente ucciso nel 1980. Il corteo ha attraversato il quartiere e contestualmente sono apparse numerose scritte intimidatorie e non sono mancati gli insulti alla premier Giorgia Meloni". È quanto dichiarano in una nota Marco Perissa, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie e Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale. "I partecipanti del corteo hanno deciso, infine, di bruciare un manichino con le sembianze del Presidente del Consiglio. Siamo onestamente basiti davanti a questi episodi e siamo costretti a ribadire che questa tensione non va alimentata ma va fermata. Chiediamo quindi alla sinistra una chiara presa di posizione contro la violenza che ad ogni occasione viene riversata sulla persona di Giorgia Meloni".(Com)