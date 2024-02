Ucraina: Unicef, in ultimi due anni bambini hanno trascorso fino a 7 mesi in rifugi antiaerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due anni, i bambini nelle città che si trovano in zone in prima linea nei combattimenti in Ucraina sono stati costretti a trascorrere dalle 3.000 alle 5.000 ore, ovvero da 4 a 7 mesi, rifugiati in seminterrati e in stazioni sotterranee della metropolitana mentre risuonavano gli allarmi antiaerei. Dall'escalation della guerra nel febbraio 2022, infatti, gli attacchi senza sosta con circa 3.500 allarmi antiaerei nelle regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv e di quasi 6.200 nella regione di Donetsk, hanno avuto un impatto devastante sulla salute mentale dei bambini e sulla loro capacità di apprendere efficacemente. Negli ultimi due anni 579 bambini ucraini sono stati uccisi e 1.284 bambini sono stati feriti; 3,3 milioni di bambini dell'Ucraina hanno bisogno di assistenza umanitaria. I mesi invernali sono stati particolarmente terribili per i bambini, che a migliaia si sono rifugiati in scantinati freddi e umidi, mentre l'escalation di attacchi ha lasciato molte famiglie senza riscaldamento, accesso all'acqua ed elettricità. E' quanto si legge in un comunicato dell'Unicef. (segue) (Com)