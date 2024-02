Ucraina: Unicef, in ultimi due anni bambini hanno trascorso fino a 7 mesi in rifugi antiaerei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra in Ucraina ha distrutto l'infanzia e ha devastato la salute mentale e la capacità di apprendimento dei bambini", spiega Catherine Russell, direttrice generale dell'Unicef. "I bambini hanno vissuto due anni di violenza, isolamento, separazione dalle famiglie, perdita di persone care, sfollamento, l'interruzione dell'istruzione e dell'assistenza medica - prosegue -. Hanno bisogno che quest'incubo finisca. I continui bombardamenti lasciano poche opportunità ai bambini ucraini di riprendersi dall'angoscia e dal trauma associati agli attacchi. Ogni sirena e ogni esplosione portano ulteriore ansia. L'istruzione è un pilastro di speranza, opportunità e stabilità nella vita dei bambini, ma continua a essere interrotta o fuori portata per milioni di bambini ucraini". Le conseguenze psicologiche della guerra fra i bambini sono diffuse. Secondo i dati di un sondaggio, metà dei giovani fra i 13 e i 15 anni ha difficoltà a dormire e 1 su 5 ha pensieri intrusivi e flashback, manifestazioni tipiche di disordini da stress post traumatico. Tre quarti dei bambini e giovani fra i 14 e i 34 anni ha recentemente affermato di aver bisogno di supporto emotivo o psicosociale, ma meno di un terzo ha ricercato aiuto. (segue) (Com)