Ucraina: Unicef, in ultimi due anni bambini hanno trascorso fino a 7 mesi in rifugi antiaerei (3)

- I genitori in Ucraina segnalano elevati livelli di ansia, paura eccessiva, fobia e tristezza - prosegue Unicef -, oltre a una diminuzione del coinvolgimento scolastico, della sensibilità ai rumori forti e dei disturbi del sonno tra i bambini. In un momento in cui il sostegno dei genitori è più necessario, la metà dei genitori intervistati dichiara di avere difficoltà a supportare i propri figli. Nel Paese, il 40 per cento dei bambini non può accedere a un'istruzione continuativa a causa della mancanza di strutture. Nelle aree più vicine alla linea dei combattimenti, metà dei bambini in età scolare non può accedere all'istruzione. Gli ultimi dati mostrano che la portata delle lacune di apprendimento riscontrate nel 2022 rispetto al 2018 equivale a una perdita di due anni in lettura e di un anno in matematica. Dall'escalation della guerra due anni fa, l'Unicef ha ampliato il suo lavoro in Ucraina e attualmente è presente a Kiev, Leopoli, Odessa, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Kharkiv per fornire assistenza umanitaria e supporto essenziale a bambini e famiglie. (segue) (Com)