Ucraina: Unicef, in ultimi due anni bambini hanno trascorso fino a 7 mesi in rifugi antiaerei (4)

- Il lavoro dell'Unicef in Ucraina - prosegue il comunicato - si concentra sull'assicurare che i bambini abbiano accesso a cure mediche, vaccinazioni, supporto nutrizionale, protezione, istruzione, acqua e servizi igienici sicuri, protezione sociale e supporto per la salute mentale e psicosociale. Nelle comunità che ospitano rifugiati, Unicef lavora con i governi, le città e i partner locali per rafforzare i sistemi nazionali che forniscono ai bambini rifugiati e coloro ai margini delle comunità ospitanti istruzione di qualità e servizi di cure mediche e protezione. "I principi umanitari, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani devono essere rispettati. I bambini devono avere la possibilità di riprendersi e il modo migliore per farlo è porre fine a questa guerra", conclude Russell. (Com)