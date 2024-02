Ucraina: Ue approva 13esimo pacchetto sanzioni contro Mosca, restrizioni per componentistica droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tredicesimo pacchetto di sanzioni dell'Ue si concentra sull'ulteriore limitazione dell'accesso della Russia alla tecnologia militare, ad esempio per i droni, e sull'inserimento nella lista dei sottoposti a misure restrittive di altre società e persone coinvolte nello sforzo bellico russo. Lo si legge in una nota della Commissione europea, che accoglie con favore la decisione del Consiglio dell'Ue di approvazione del nuovo pacchetto di misure contro il regime di Putin. Con questo nuovo pacchetto, specifica l'esecutivo Ue, sale a oltre duemila il numero di persone ed entità nella lista delle sanzioni. "Ogni singolo euro di cui la Russia non entra in possesso è un guadagno. Non c'è spazio per l'autocompiacimento. La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri per garantire l'effettiva applicazione delle misure e a collaborare strettamente con i Paesi terzi per contrastare eventuali tentativi di elusione", ha specificato la nota. Fra gli elementi chiave del tredicesimo pacchetto c'è l'aggiunta di 194 nuove designazioni, di cui 106 persone fisiche e 88 entità. In particolare, i nuovi elenchi approvati riguardano principalmente i settori militare e della difesa e le persone associate, comprese quelle coinvolte nelle forniture di armamenti della Corea del Nord alla Russia, nonché membri del sistema giudiziario, politici locali e persone responsabili della deportazione illegale e della rieducazione militare di bambini ucraini. (segue) (Beb)