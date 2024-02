Ucraina: Ue approva 13esimo pacchetto sanzioni contro Mosca, restrizioni per componentistica droni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soggetti designati sono sottoposti al congelamento dei beni e a cittadini e imprese dell'Ue è vietato mettere a loro disposizione fondi. Le persone fisiche sono inoltre soggette a un divieto di viaggio che impedisce loro di entrare o transitare nei territori dell'Ue. I nuovi elenchi includono anche una società di logistica russa e il suo direttore, coinvolti in importazioni parallele di merci vietate in Russia, e un terzo attore russo coinvolto in un altro programma di approvvigionamento, oltre che sei giudici e dieci funzionari dei territori occupati dell'Ucraina. Appaiono nella lista delle sanzioni anche quindici persone e due entità coinvolte nella deportazione e nell'indottrinamento militare di bambini ucraini anche in Bielorussia. Il Consiglio ha aggiunto inoltre 27 nuove entità all'elenco di quelle che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Queste entità saranno soggette a restrizioni all'esportazione più severe per quanto riguarda i beni e le tecnologie a duplice uso, nonché i beni e le tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. (segue) (Beb)