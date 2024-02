Ucraina: Ue approva 13esimo pacchetto sanzioni contro Mosca, restrizioni per componentistica droni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune di queste entità hanno sede in Paesi terzi (India, Sri Lanka, Cina, Serbia, Kazakhstan, Thailandia e Turchia) e sono state coinvolte nell'elusione delle restrizioni commerciali. Altre sono entità russe coinvolte nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici per il complesso militare e industriale russo. Infine, l'Ue ha introdotto ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni che contribuiscono in particolare al potenziamento delle capacità industriali russe, tra cui alcuni componenti per la produzione di droni come i trasformatori elettronici, i convertitori statici e gli induttori. Inoltre, le nuove misure vietano i condensatori in alluminio, che hanno applicazioni militari. La decisione odierna aggiunge il Regno Unito all'elenco dei Paesi partner che applicano una serie di misure restrittive sulle importazioni di ferro e acciaio dalla Russia e una serie di misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelle dell'Ue. (Beb)